Per la stagione 3 di Marvel's Runaways i produttori promettono tanta azione

La terza stagione di Marvel's Runaways debutta questo fine settimana su Hulu, anche se purtroppo per i fan sarà anche l'ultima. Secondo i produttori esecutivi Josh Schwartz e Stephanie Savage i dieci episodi di questa stagione sono stati girati senza sapere che sarebbero stati gli ultimi.

Nel dubbio, però, hanno fatto in modo, come hanno raccontato, di dare una conclusione alla storia e di non lasciare nulla in sospeso per il futuro.

"Questa stagione è la più grande che abbiamo mai fatto dello show" ha detto Schwartz a Entertainment Weekly, "e penso che abbiamo davvero accettato il fatto che i nostri ragazzi sono dei supereroi e che questo è uno show di supereroi."

Il produttore ha riconosciuto che nelle due precedenti stagioni di Marvel's Runaways il ritmo è stato a volte piuttosto lento, cosa che alcuni fan hanno accettato e altri decisamente meno. Se finora abbiamo visto Alex (Rhenzy Feliz), Nico (Lyrica Okano), Karolina (Virginia Gardner), Gert (Ariela Barer), Chase (Gregg Sulkin) e Molly (Allegra Acosta) apprendere che i loro genitori sono malvagi e scoprire i loro superpoteri nascenti, la terza stagione promette molta più azione e colpi di scena. "Ora abbiamo alieni assassini, congreghe di streghe e dimensioni oscure, insomma ci stiamo provando" ha rivelato Josh Schwartz.

Quando Runaways riparte per la stagione finale, il gruppo di adolescenti con superpoteri sta ancora cercando Chase, Gert e Karolina, catturati alla fine della stagione 2 da Jonah (interpretato in precedenza da Julian McMahon e ora da James Marsters).

È previsto anche un crossover con Cloak & Dagger, altra serie Marvel cancellata quest'anno: nella seconda parte della stagione appariranno anche questi due personaggi, per un'ultima appassionante avventura. Dai un'occhiata alle immagini promozionali del crossover.