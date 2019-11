La stagione 3 di Mindhunter è in standby per gli impegni di David Fincher

La terza stagione di Mindhunter non è stata ancora ufficialmente annunciata e comprensibilmente i fan nutrono qualche timore, visto quanto è capitato recentemente ad alcune serie Netflix, cancellate seppur molto popolari. In questo momento, però, il suo creatore David Fincher è impegnato su altri fronti.

Il regista di Gone Girl, che sostanzialmente è anche lo showrunner di Mindhunter, sta lavorando per Netflix a Mank, un biopic in bianco e nero su Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore di Quarto Potere. La produzione è data per "imminente", se non addirittura per già iniziata.

Di conseguenza, ogni decisione su Mindhunter 3 è in fase di stallo, secondo quanto scrive The Holywood Reporter. Se ne riprenderà a parlare, ha detto anche il protagonista della serie Jonathan Groff, al termine del film.

Facendo due calcoli, Mank dovrebbe essere pronto per la stagione dei premi 2020, per cui David Fincher sarebbe disponibile a lavorare a Mindhunter all'inizio del 2021, il che implica un arrivo su Netflix non prima del 2022, a tre anni di distanza dalla seconda stagione. Tra la prima e la seconda stagione ne sono passati due, per cui i fan sono già abituati a una lunga attesa.

David Fincher, che con la regia dei primi due episodi di House of Cards ha contribuito al boom di Netflix, ha rivelato in passato di avere intenzione di realizzare cinque stagioni di Mindhunter. Ha diretto la metà degli episodi della prima stagione e tre dei nove episodi della seconda, il cui finale è ispirato a una storia vera. L'assenza di notizie sulla terza stagione non implica un disinteresse da parte del regista. Il fatto che tutto sia rimandato al termine della produzione del film, anzi, può significare che Fincher non vuole lasciare il progetto nelle mani di qualcun altro.

In ogni caso, si può star certi che i fan di Mindhunter non saranno tranquilli finché la nuova stagione non sarà ufficializzata.