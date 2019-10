Nella stagione 6 di The Flash, Wally West incontrerà uno storico villain

Come sappiamo, il ritorno di Wally West, ovvero Kid Flash, era già stato annunciato nella sesta stagione di The Flash. Lo showrunner Eric Wallace ha voluto dare qualche anticipazione in più ai fan, molto affezionati al personaggio interpretato da Keiynan Lonsdale.

Kid Flash aveva lasciato la serie dopo la quarta stagione, e Lonsdale aveva spiegato i motivi. Se l'attore si è preso una pausa per assecondare altre aspirazioni, nel frattempo il personaggio non è rimasto inattivo, unendosi anche alla squadra di Legends of Tomorrow. Questa esperienza sarà sicuramente utile a Wally West che, come suggerisce lo showrunner, dovrà fare un passo avanti e dimostrare di essere cresciuto per uscire dall'ombra del suo mentore ed essere l'eroe che ha sempre creduto di poter essere.

"Se tutto va bene... sto facendo del mio meglio per coinvolgere Kid Flash in un paio di episodi perché ho una bella storia" ha dichiarato Eric Wallace. "Kid Flash ora incontrerà un cattivo classico dei tempi classici del fumetto classico. E forse dovrà salvare il didietro a Flash, che è quello che vorrei vedere, perché forse non è più un ragazzino. È tempo di crescere."

Sarà interessante assistere alla crescita di Wally, vederlo diventare un leader dopo il periodo con le Leggende, o qualunque altra cosa abbia fatto. Sono molti, inoltre, i villain dei fumetti che i fan vorrebbero vedere anche sullo schermo, per cui di materiale potenzialmente interessante ce n'è in abbondanza.

Dai un'occhiata al promo del secondo episodio di The Flash 6, che andrà in onda su The CW il prossimo 15 ottobre.