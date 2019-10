La prima stagione di Doom Patrol è ora disponibile su Amazon Prime Video

Come annunciato al recente Fest di Milano, Amazon Prime Video ha pubblicato l'attesa prima stagione di Doom Patrol. La serie targata DC Universe ha debuttato negli Stati Uniti lo scorso febbraio ed è già stata rinnovata per una seconda stagione dopo l'ottimo successo ottenuto oltreoceano.

Nuova versione del classico team di eroi guidato dallo scienziato Dr. Niles Caulder, la Doom Patrol è composta da reduci di terribili incidenti che hanno donato loro poteri straordinari. Dopo essere rimasti sfigurati, i superstiti vengono riabilitati dal Dr. Caulder e riuniti all'interno di questo superteam.

La Doom Patrol è formata da Crazy Jane (Diane Guerrero), Elasti-Woman (April Bowlby), Cyborg (Joivan Wade). Mr. Nobody (Alan Tudyk) Negative Man (Matthew Zuk) e Robotman (Brendan Fraser). Il Dr. Caulder è invece interpretato da Timothy Dalton.

Su Prime Video sono già disponibili tutti i 15 episodi che compongono la prima stagione,

La seconda stagione, prevista per il 2020, sarà distribuita negli Stati Uniti da DC Universe e in contemporanea da HBO Max, il nuovo servizio streaming di WarnerMedia che non sappiamo ancora se e quando arriverà in Italia.

Siete curiosi di vedere finalmente Doom Patrol? Fateci sapere cosa ne pensate della serie nei commenti. Nel frattempo, se ve lo foste persi, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Doom Patrol.