In che stagione Dr. House e la Cuddy si mettono insieme? Riscopriamo la coppia nella serie

Alcuni personaggi televisivi semplicemente non dovrebbero stare insieme. Non interessa quanta tensione sessuale irrisolta ci sia, quanto siano divertenti le battute spiritose o quanta chimica abbiano i due personaggi.

Ci sono solo alcune coppie che non dovrebbero assolutamente stare insieme, perché una volta eliminati i conflitti, lo spettacolo e le interazioni dei due personaggi diventano poco interessanti. Questa caratteristica è ricorrente per il dottor Gregory House (Hugh Laurie) e la dottoressa Lisa Cuddy (Lisa Edelstein).

Per più di quattro stagioni, abbiamo visto questi due medici appassionati affrontare la loro tensione sessuale scontrandosi su tutto, dalle tecniche discutibili (ma ovviamente brillanti) di House al fatto che l'ospedale dovesse o meno pagare la bolletta televisiva di House. Per prendere in prestito le parole di Laurie, "c'era sempre qualcosa di civettuolo nei loro battibecchi". Il loro flirt era piuttosto innocuo e funzionava principalmente come un sollievo comico. C'era chimica, ma non è mai stato il punto focale dello spettacolo.

Qualcosa è cambiato quando House e Cuddy si sono baciati nell'episodio della quinta stagione, "Joy". Lentamente, ma inesorabilmente, lo spettacolo ha iniziato a diventare sempre più incentrato sul fatto che questi due si sarebbero riuniti, culminando con un'unione ufficiale in una delle allucinazioni indotte dal Vicodin di House nel finale di stagione. Poi la sesta stagione è stata tutta incentrata sul cambio di casa e sulla ricerca di diventare un uomo con cui Cuddy potesse stare; nel finale di stagione, erano ufficialmente una coppia.

La coppia era destinata fin dall'inizio a rompersi e lo ha fatto nel modo peggiore al termine della settima stagione. Era un evento abbastanza telefonato visto il carattere di House e la mancanza di volontà da parte di Cuddy, ma almeno i due ci hanno provato.

Di Dr. House, comunque, ricorderete inoltre la sua zoppia che spesso lo rendeva veramente insopportabile caratterialmente, ecco spiegato il motivo di tale problema.