La stagione finale di Game of Thrones è da record per Sky nel Regno Unito

La battaglia per il Trono di Spade ha fatto registrare numeri da record per Sky nel Regno Unito. L’episodio finale dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones ha catturato 5,8 milioni di spettatori, che rappresentano l’audience più alta di sempre per un finale di una serie drama.

Si tratta di un aumento del 12% rispetto al finale della stagione 7. L’episodio ha ottenuto oltre sei milioni di visualizzazioni complessive, anche questo in netto miglioramento (+28%) rispetto alla scorsa stagione. La cifra sale a 7,1 milioni se si considerano anche le visualizzazioni da tablet e cellulari, e quelle arrivate a più di sette giorni dalla prima messa in onda.

Sky ha diffuso inoltre altre statistiche relative a Game of Thrones. Gli spettatori della serie hanno in media 41 anni, e la divisione per genere è pressoché alla pari: 51% uomini, 49% donne. È sempre più difficile, quindi, trovare qualcuno nel Regno Unito che non abbia visto l’ultima stagione della serie, ma curiosamente tra questi c’è un’attrice del cast.

“Desideriamo ringraziare tutti i fan che hanno supportato Game of Thrones in questo incredibile viaggio” ha dichiarato Zai Bennet, direttore dei programmi Sky UK. “La serie, grazie a tutti i suoi colpi di scena nella battaglia per i Sette Regni, ha tenuto incollati gli spettatori.”

Il documentario The Last Watch, andato in onda su Sky anche in Italia, rivela altri particolari inediti sulla realizzazione della stagione finale di Game of Thrones.