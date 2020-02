La stagione finale di Supernatural va in pausa fino a marzo, ecco quando torna

Dopo un mese di pausa a cavallo tra dicembre e gennaio, la stagione conclusiva di Supernatural è tornata con tre nuovi episodi, ma si è trattato solo di un assaggio, dato che ora ci sarà una nuova interruzione che durerà fino a marzo, quando i fan potranno vedere le fasi finali delle avventure dei fratelli Winchester.

The CW, che aveva già annunciato la data di messa in onda del series finale di Supernatural 15, ha infatti rivelato che bisognerà aspettare il 16 marzo 2020. Per il pubblico americano, inoltre, si tratta anche di un cambio di giorno di programmazione, considerando che fino a oggi gli episodi venivano trasmessi il giovedì, mentre ora passano al lunedì.



Questo cambiamento è dovuto alla riorganizzazione del calendario dell'emittente, che in questi giorni ha visto la conclusione di Arrow, giunta all'ottava stagione, e l'inizio della quinta stagione di Legends of Tomorrow. Il giovedì debutterà infatti Katy Keene, spin-off di Riverdale. A marzo, invece, lo slot del lunedì verrà liberato dalla conclusione di All American e di Black Lightning. Il loro posto sarà dunque occupato da Supernatural e dalla nuova stagione di Roswell, New Mexico.



Anche se bisognerà aspettare un po' per i nuovi episodi, i lavori sono in fermento e il cast di Supernatural è tornato sul set per gli ultimi 60 giorni di riprese. In attesa di assistere allo scontro finale tra i Winchester e Dio, vi rimandiamo alle prime impressioni su Supernatural 15.