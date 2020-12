In attesa della stagione finale di Vikings ecco 10 serie simili da guardare

Gli ultimi dieci episodi della stagione finale di Vikings stanno per arrivare e ci lasceranno orfani dei guerrieri vichinghi e delle loro vicende a cui tanto ci siamo appassionati in questi anni. Ma niente paura, ecco una lista di serie da recuperare che potrebbero colmare il vuoto o alleviare l'attesa.

Il trailer ufficiale della sesta stagione di Vikings è stato svelato e con esso anche la data di uscita degli ultimi dieci episodi che arriveranno su Amazon Prime Video a partire dal 30 dicembre 2020. Per fortuna c'è uno spin-off di Vikings in arrivo, ma non sappiamo quando, quindi è tempo di guardare oltre Kattegat e scoprire quali altre serie tv potresti guardare se hai amato Vikings.

Barbarians

La prima stagione della serie tedesca targata Netflix è uscita nell'ottobre 2020 e segue le tribù di guerrieri tedeschi che hanno combattuto l'Impero Romano nella battaglia della Foresta di Teutoburgo nel 9 d.C.

Raised by Wolves

La serie di fantascienza HBO Max vede protagonista Travis Fimmel, sì, proprio il nostro Ragnar, ma questa volta nei panni di un crociato spaziale che cerca di riportare suo figlio da una coppia di androidi che hanno preso il bambino per allevarlo su un pianeta deserto.

Game of Thrones

La serie per eccellenza che ha tenuto banco nell’ultimo decennio tra draghi, personaggi indimenticabili e battaglie per il trono di Westeros.

The Last Kingdom

Basata su Le storie dei re sassoni di Bernard Cornwell, gli eventi della serie si sovrappongono quasi agli eventi di Vikings (che inizia nel 793), a partire dalla conquista vichinga dell'866 di York. L'eroe dello spettacolo è Uhtred di Bebbanburg, un sassone che viene adottato dagli invasori vichinghi e cresciuto come uno di loro dopo che i vichinghi hanno conquistato la sua patria.

Norsemen

Una commedia norvegese che esplora la vita di un gruppo di vichinghi che vivevano nel villaggio di Norheim, il tutto in maniera molto comica.

Knightfall

History ha provato a ripete il successo di Vikings con questa serie storica, che racconta la caduta dei Cavalieri templari e segue le vicende di Landry du Lauzon, un valoroso guerriero scoraggiato dai fallimenti dei Templari in Terra santa che riacquista la sua fede da notizie riguardanti il Santo Graal, riapparso in Francia.

Real Vikings

Questa docuserie è stata lanciata nel 2016 per i fan assetati di più conoscenza della cultura vichinga. Grazie alle interviste con alcuni storici e gli interpreti di Vikings possiamo apprendere qualcosa in più sui guerrieri.

Black Sails

Il mondo dei pirati non è mai stato più affascinante di così, con personaggi come Long John Silver, il Capitano Flint e Billy Bones non potrete smettere di guardarla.

Spartacus

Una delle serie più brutali e violente di sempre che segue Spartacus, fatto prigioniero dai romani e divenuto gladiatore, e la sua rivolta contro la Repubblica romana nel 73 a.c.

The Witcher

Basata sui romanzi dell’autore polacco Andrzej Sapkowski questa serie vede Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia in un mondo abitato da specie magiche in cui l’equilibrio è molto instabile.



Quale di queste serie potrebbe fare al caso vostro in attesa del ritorno di Vikings? Fatecelo sapere nei commenti!