In che stagione Lorelai e Luke si mettono insieme? Il lieto evento di Una mamma per amica

Una delle storie d’amore che ci ha fatto tribolare negli ultimi anni è stata quella tra Lorelai Gilmore e Luke Danes in Una Mamma per amica. La chimica tra i due era evidente fin dal primo momento, ma ci hanno messo davvero molto prima di mettersi insieme.

Il fatidico primo bacio avviene nel ventiduesimo episodio della quarta stagione. Un momento tanto atteso e agognato da tutti i fan dello show.



Luke era ospite del Dragonfly Inn, l’hotel gestito da Lorelai, e il loro primo bacio quasi non è avvenuto per colpa dell'ex fidanzato di Lorelai, Jason, che si è presentato e ha detto a Luke che i due erano ancora una coppia. Luke a quel punto ha discusso con Lorelai che lo ha rassicurato sul fatto che ormai aveva lasciato Jason, l'uomo quindi si avvicina dicendole di stare ferma per un secondo e i due finalmente si baciano.



La loro relazione romantica ha inizio in questo episodio e durerà per tutta la quinta stagione ed oltre, tra alti e bassi culminando nel loro matrimonio nel revival del 2016 di Netflix Una mamma per amica: Di nuovo insieme.



