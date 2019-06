La prima stagione di Marvel's Runaways, in arrivo su Rai 4

Marvel Italia ha annunciato in questi giorni sulla sua pagina Facebook l’arrivo in Italia della serie The Runaways. La prima stagione sarà trasmessa su Rai 4, anche se non è stata ancora ufficializzata una data di uscita.

Il primo annuncio risaliva a quasi un anno fa e finalmente la serie The Runaways sembra pronta a sbarcare in Italia. Il post che accompagna su Facebook la locandina della serie, postato pochi giorni fa, recita: “Sei adolescenti con una missione: fermare i loro genitori. La prima stagione di Marvel's Runaways vi aspetta prossimamente su Rai4”. Andrà quindi in onda su un canale gratuito della tv di Stato.

The Runaways, che si basa sui fumetti Marvel di Brian K. Vaughan e Adrian Alphona, ha per protagonisti alcuni ragazzini che, dopo aver scoperto che i rispettivi genitori fanno parte della pericolosa banda criminale dei Pride, si rendono conto di dover far affidamento gli uni sugli altri e di dover unire le forze per sconfiggerla. La serie, in streaming negli Stai Uniti sulla piattaforma Hulu, è giunta alla fine della seconda stagione, mentre poche settimane fa è iniziata la produzione della terza. Fanno parte del cast Gregg Sulkin (Chase Stein), Ariela Barer (Gert Yorkes), Lyrica Okano (Nico Minoru), Allegra Acosta (Molly Hernandez), Virginia Gardner (Karolina Dean) e Rhenzy Feliz (Alex Wilder).

La prima stagione di Marvel’s Runaways è impreziosita anche da un cameo di Stan Lee.