In che stagione muoiono Mark e Lexie? Viaggio tra gli addii di Grey's Anatomy

Grey's Anatomy è un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey che da tirocinante diventa strutturato nell'immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. La serie, giunta alla sua diciassettesima stagione, ha mostrato numerosi tragici epiloghi.

Dopo avervi parlato di tutte le morti avvenute in Grey's Anatomy, ora andiamo più nel dettaglio con la dipartita di Lexie Grey e Mark Sloan. I due sono morti dopo un fatale incidente aereo che coinvolse sia loro due che Derek, Meredith, Cristina e Arizona. Questa scena avviene nella ventiquattresima puntata della stagione 8 intitolata Distacchi (in originale Flight).

In questo episodio andato in onda il 25 giugno 2012 in Italia, l'aereo che trasportava i medici chiamati per svolgere un complicato intervento in un ospedale di Boise precipita in una zona boscosa e sperduta. Cristina, Meredith e Mark sono gli unici in grado di muoversi per aiutare gli altri, ad Arizona è uscito un osso della gamba sinistra, Derek ha una mano incastrata in un pezzo d'ala e Lexie è schiacciata da un rottame dell'aereo che si è staccato nell'impatto.

Durante l'episodio, Lexie muore tra le mani di Mark che le confessa il suo amore dicendole di resistere perché vuole sposarla e avere dei figli con lei. Derek, per liberarsi la mano se la spacca con un sasso e in seguito verrà trovato e curato da Meredith e Cristina. Mark rimane immobile stringendo la mano di Lexie, ma in realtà è totalmente incosciente a causa di un trauma emorragico al petto. Cristina, Meredith e Derek riescono a salvargli inizialmente la vita praticando un'operazione chirurgica con mezzi di fortuna trovati tra le macerie.

Dopo aver sistemato l'area dell'impatto alla meno peggio, Meredith e tutti gli altri si addormentano insieme al freddo rischiando così di morire assiderati o di andare in coma durante il sonno. Mark Sloan morirà nel corso della nona stagione: infatti a seguito delle gravi ferite riportate durante l'incidente aereo va in coma e dopo trenta giorni viene lasciato morire come da lui richiesto nel suo testamento biologico. La morte di Lexie Grey e Mark porterà a rinominare l'ospedale di Seattle Grey-Sloan Memorial Hospital in loro memoria.

Attualmente Grey's Anatomy è, comunque, una delle serie più seguite di sempre anche dopo 17 stagioni correlate da diverse difficoltà interne e importanti addii come quello di Derek Shepherd (sapevate che lui e Meredith non dovevano stare insieme in Grey's Anatomy?). Un altro importante addio fu quello della migliore amica di Meredith Cristina Yang, riviviamolo insieme.