In quale stagione Rachel rimane incinta? Quel buco di trama che non ricordavate

Era il lontano 2004 quando Friends andò in onda con l'ultimo episodio della serie dopo 10 stagioni stupende. Non sono certamente mancati gli alti e i bassi, ma da tutti è considerata una delle sitcom più amate della storia. Per questo motivo sono state realizzate diverse repliche e hanno permesso di cogliere alcuni errori più o meno grossolani.

L'errore in questione riguarda in particolare la gravidanza di Rachel avvenuta nella stagione 8 di Friends ed è stata scovata da un utente particolarmente attento che ha notato come la gravidanza sia durata un intero anno invece dei naturali nove mesi.

Tutto ebbe inizio nella stagione 7 episodio 17, momento in cui Monica dichiara il suo matrimonio con Chandler il 15 maggio. Nell'episodio 1 della stagione 8 osserviamo il tanto atteso matrimonio e scopriamo che Rachel è incinta da un paio di settimane. L'episodio 6 è quello dedicato alla celebrazione di Halloween, quindi fine ottobre e Rachel dovrebbe essere incinta di circa 5 mesi, ma non mostra alcun pancione.

Non sarebbe un'anomalia se solo più avanti, sempre nella stagione 8, Rachel non avesse annunciato che la sua bambina, che poi chiamerà Emma e di cui già vi abbiamo parlato approfonditamente, sarebbe nata la settimana prima della premiere del nuovo film di Joey che sarebbe uscito per il weekend del Memorial Day ovvero l'ultimo lunedì di maggio. Capite bene che c'è qualcosa che non va perché se il 15 maggio si scopre che Rachel è incinta, come può mai partorire a maggio dell'anno dopo?!

A proposito di curiosità legate a Rachel, ecco a voi un breve excursus sui suoi impegni lavorativi nel corso dell'intera serie Friends.