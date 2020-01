La prima stagione di Stranger Things contiene uno spoiler sul destino di Hopper?

Alla quarta stagione di Stranger Things spetterà il compito, oltre a quello di tenerci ancora una volta incollati davanti allo schermo, di dare una risposta alla domanda che dal finale della terza stagione attanaglia le menti di tutti i fan dello show: Hopper è vivo o morto?

Ricordiamo tutti la scena del sacrificio dello sceriffo interpretato da David Harbour sul finale della terza stagione, una delle più strazianti e commoventi dell'intero show. Quando c'è di mezzo il Sottosopra, però, le cose non sono quasi mai quelle che sembrano: Hopper, dunque, potrebbe effettivamente aver perso la vita nell'esplosione così come potrebbe esser sopravvissuto in qualche modo.

Ebbene, secondo alcuni fan un grosso spoiler sul destino del nostro amato sceriffo si trova proprio nella prima stagione di Stranger Things, per la precisione nel terzo episodio: parliamo della scena durante la quale assistiamo al ritrovamento del finto cadavere di Will, in quel momento creduto morto da amici e familiari ma ovviamente vivo, vegeto e spaventato nel Sottosopra.

Proprio durante quella scena sentiamo in sottofondo la cover di Heroes di David Bowie eseguita da Peter Gabriel. Vi dice nulla? Come forse alcuni di voi ricorderanno, la stessa canzone fa da colonna sonora alla toccante scena in cui, dopo il sacrificio del suo padre adottivo, Eleven legge la lettera che Hopper non aveva mai trovato il coraggio di consegnarle.

Sarà un caso che anche stavolta si parli di un personaggio creduto morto? La presenza della stessa canzone è casuale o voluta? Tutte domande alle quali troveremo presumibilmente risposta nella prossima stagione dello show dei Duffer Brothers. David Harbour, intanto, si è detto incerto sul futuro del suo personaggio in Stranger Things; lo stesso Harbour, alcuni mesi fa, ha ammesso di esser stato convinto in passato che Stranger Things sarebbe stata un disastro.