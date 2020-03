La prima stagione di The Witcher in 20 secondi? Possibile, grazie a questo spassoso video

Prima di divertirci ad ipotizzare cosa potrebbe succedere nella seconda stagione di The Witcher è bene avere chiari gli avvenimenti accaduti fin'ora. In soccorso arriva il canale Youtube Seriously Sketchy, che propone un esilarante riassunto in 20 secondi netti.

Un record, in effetti, ma gli eventi principali ci sono tutti. L'ironia nasce proprio dal fatto che la serie si prende giustamente i suoi tempi per approfondire gli eventi, evitando inoltre di fornire allo spettatore una linea temporale chiara e semplice, mentre qui tutto avviene rapidamente e senza troppa costruzione.

Facciamo appena in tempo a riconoscere la Kikimora iniziale, e subito la regina Calanthe annuncia che Cintra è sotto attacco. Mentre Geralt uccide Renfri vediamo la fugace trasformazione di Yennefer, che cambia idea sull'avere bambini nel giro di mezzo secondo. Ecco allora arrivare Jaskier, con una parodia della canzone Toss a coin to your Witcher, che mette in evidenza quanto la cronologia della serie sia confusionaria. Non poteva di certo mancare il momento in cui Geralt si fa il bagno, mentre nel finale lo vediamo offeso per le parole di Ciri: nella serie i due ci mettono secoli ad incontrarsi e in effetti quando ciò accade la principessa gli chiede solo "Chi è Yennefer?", senza neanche presentarsi.

Beh, non serve sapere altro in vista della seconda stagione! O quasi... In attesa della fatidica uscita, Netflix ha svelato molti dettagli sui nuovi personaggi e sul cast. L'annuncio principale vede Kim Bodnia nel ruolo di Vesemir.