Nella prima stagione di The Witcher è presente un collegamento a Game of Thrones

Continuano i numerosi record di The Witcher: la serie ha superato in popolarità un colosso dell'intrattenimento quale Stranger Things, mentre in America è risultata più richiesta di The Mandalorian. Nel frattempo i fan hanno scoperto che al lavoro sulla prima stagione era presente anche un interprete de Il Trono di Spade.

La serie ispirata ai libri scritti da George R. R. Martin, con le sue otto stagioni, ha alzato gli standard di tutti gli show fantasty e The Witcher, nonostante le evidenti differenze tra le due opere, non fa eccezione. Un tweet, che trovate in calce alla notizia, condiviso dall'account personale di Vladimir Furdik, ha rivelato ai fan come l'interprete del Night King fosse presente sul set dello show sullo strigo Geralt.

Il suo compito è stato quello di creare i numerosi combattimenti presenti nella serie di Netflix, tranne quello di Blaviken, andato in scena durante il primo episodio, opera di Wolgang Stegemann. Sembra però che il suo contributo non sia più richiesto, in quanto ha rivelato ad un fan su Instagram di non essere stato richiamato per la seconda stagione della serie, che inizierà la fase di produzione a partire dal prossimo febbraio.

Infine vi segnaliamo questa notizia con il making of di "Dona un soldo al tuo Witcher", canzone che sta avendo un grande successo tra i fan dell'opera di Andrzej Sapkowski.