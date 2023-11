Quante stagioni avrà Gen V su Prime Video? Facciamo chiarezza

Gen V ha chiuso la sua prima stagione in maniera roboante, collegandosi direttamente agli eventi di The Boys e dando il via alla prossima stagione della serie madre. Ma allora quante season dello spin-off potremmo vedere su Prime Video?

Ve lo dicevamo nella nostra recensione di Gen V che non bisogna assolutamente chiamarlo solo spin-off. La serie figlia di The Boys puntata dopo puntata si è collegata sempre di più al prodotto madre e con quel finale ha sconvolto tutti. E qui vi spiegavamo come si colloca il finale di Gen V nella timeline di The Boys.

Di sicuro al momento sappiamo che Gen V è stata rinnovata per una seconda stagione, che non ha ancora una data di uscita, ma visto che The Boys 4 arriverà nel 2024 ci aspettiamo un Gen V 2 nel 2025. Ma per quante altre stagioni poi?

Visto il successo e la volontà di intersecare così tanto i due prodotti, Prime Video e gli showrunner della serie potrebbero puntare ad alternare The Boys e Gen V di anno in anno, finché ci sarà una storia da raccontare. Perciò ci aspettiamo che dopo la seconda Gen V potrebbe proseguire per qualche altra stagione, in modo da non diluirla troppo.

Questo sempre che nei piani di Prime Video non ci siano altri spin-off di The Boys con i quali Gen V si può intersecare, perché a quel punto le diramazioni sarebbero davvero tantissime e il prodotto, al netto del suo gradimento con il pubblico, potrebbe davvero continuare per tanto tempo.

E secondo voi quante stagioni di Gen V vedremo? Vi è piaciuta la prima? Ditecelo nei commenti!