Quante stagioni avrà Invincible? Robert Kirkman ne vuole 7 o 8!

Invincible potrebbe arrivare fino alla quinta o alla settima stagione secondo dichiarazioni precedenti, e ora Robert Kirkman, in una nuova intervista, rassicura ancora una volta i fan del popolare show: moltissimi episodi devono ancora vedere la luce.

Ecco quali sono state le sue parole: "Non voglio parlare di un numero ben definito, perché ci ritroviamo sempre a mutare i nostri obiettivi. Penso che sette, otto stagioni sarebbero sufficienti. Ma potremmo accorciare alcune parti, allungarne delle altre. Se siamo abbastanza fortunati, il fine ultimo diventa coprire l'intero fumetto".

Tuttavia, Kirkman ha approfittato dell'occasione per parlare di svariati aspetti della serie. Alla domanda su come avrà intenzione di sviluppare il rapporto tra Mark e suo padre, questa è stata la risposta dell'autore del fumetto: "La prima stagione conteneva un sacco di Omni-Man, e molte cose erano importanti per lui. La gente vuole saperne di più, scoprire cosa gli sta succedendo. Ecco la sfida per la prossima stagione: sappiamo cosa vogliono gli spettatori, e noi glielo daremo"; il tutto bilanciando la narrazione cartacea e quella audiovisiva, così da sorprendere il più gran numero di appassionati.

Riguardo la seconda stagione, invece, "l'obiettivo di Mark è diventare suo padre, e la seconda stagione si basa su un'ipotesi del genere. In ogni caso, se nella prima stagione lui cerca di diventare un supereroe a pieno titolo, nella seconda ci arriva, fino a rimpiangere la velocità in cui tutto ciò è avvenuto. È sicuramente una situazione alla 'fai attenzione a ciò che desideri'". Evidenzia perciò che la nuova tranche di episodi avrà "momenti assolutamente folli" e una storia "densa, davvero densa, che va in luoghi del tutto imprevedibili".

In un'altra occasione, Robert Kirkman ha definito Invincible 2 come "un'espansione dell'universo".