Quante stagioni avrà One Piece? I produttori sparano altissimo!

Dopo una prima stagione capace di mettere d’accordo la critica, il pubblico, i fan del manga e i neofiti, possiamo essere quasi sicuri del fatto che Netflix rinnoverà per una seconda stagione l’adattamento di One Piece. Dal canto loro, i produttori dello show, si dicono speranzosi a proposito del fatto che il viaggio sia appena cominciato.

Dopo che la produzione ha raccontato i propri piani per la seconda stagione di One Piece, è arrivato il momento di capire quali siano i piani per adattare le opere di Eiichirō Oda, che, di loro, forniscono una quantità di materiale enorme per le prossime eventuali stagioni dello show.

Deadline ha domandato al produttore Marty Adelstein e alla produttrice Becky Clements quante stagioni abbiano intenzione di realizzare per portare a termine un lavoro tanto colossale.

Adelstein ha risposto senza alcuna timidezza: “Speriamo in 12 stagioni. C’è così tanto materiale”.

La Clements è andata un po’ più nel dettaglio, spiegando: “Nel manga abbiamo superato i 1080 capitoli. Abbiamo pianificato con Matt Owens come dividere la narrazione in stagioni e credo che, anche se facessimo sei stagioni, probabilmente staremmo solo a metà dei capitoli del manga. Potrebbe davvero andare avanti all’infinito”.

Quindi, la produttrice ha risposto affermativamente a proposito del fatto che almeno sei stagioni sono state pensate ed elaborate rispetto alla trama del fumetto.

Un lavoro in divenire, quello della produzione del live action, che, avendo potuto contare sul pieno appoggio da parte dei fan, potrà probabilmente contare sulla fiducia della piattaforma di streaming.

A tal proposito, sempre a sentire i produttori, alcuni particolari hanno fatto la differenza tra il fallimento di Cowboy Bebop e il successo di One Piece.