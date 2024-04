Quante stagioni avrà Il problema dei 3 corpi per adattare tutta la saga?

Arrivata su Netflix ed esplosa immediatamente, Il problema dei 3 corpi è tratta dai romanzi fantascientifici di Cixin Liu, che fungono da base per la serie. Ma quante stagioni dovrebbe avere per riuscire ad adattare tutti i libri?

Partiamo subito con il dire che i libri da cui è tratta Il problema dei 3 corpi sono esattamente tre, che vanno a comporre la trilogia Three Body: Il problema dei tre corpi, La materia del cosmo e Nella quarta dimensione.

Perciò, facendo due calcoli a spanne, Benioff, Weiss e Woo, gli showrunner, avranno bisogno di tre stagioni della serie per completare la trasposizione dei libri di Cixin Liu, nonostante la serie Netflix mescoli comunque le carte, prendendo estratti anche dal secondo e dal terzo libro. Se invece andiamo a vedere la serie cinese (Three-Body, San Ti in originale) con trenta episodi è riuscita a trasporre solo il primo volume sul piccolo schermo, perciò è difficile usarla come metro di paragone in questo caso. E parlando di trasposizioni, ecco la nostra recensione di Il problema dei 3 corpi.

Ci sono però le parole Alexander Woo, showrunner che affianca i due autori di Game of Thrones, che ha fatto qualche previsione sul terzo libro della trilogia, dicendo che il materiale è molto tosto, perciò potrebbe essere necessario dividerlo in due serie, arrivando quindi a quattro stagioni totali per Il problema dei 3 corpi su Netflix.

E secondo voi quante ne faranno alla fine?

