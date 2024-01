Quante stagioni avrà la serie tv live-action di Alien? Risponde Noah Hawley

Dopo aver rivelato che la serie tv di Alien non sarà legata a Prometheus e ad Alien Covenant pur essendo un prequel dei film di Ridley Scott e James Cameron, l'acclamato sceneggiatore Noah Hawley ha offerto nuove informazioni sull'attesa serie tv live-action in sviluppo presso FX.

Parlando con Steve Weintraub di Collider in vista del finale della quinta stagione di Fargo, Hawley ha svelato di aver iniziato a lavorare ad Alien con un'idea precisa per l'inizio e la fine della storia, spiegando che un progetto può arrivare ad ottenere un suo "significato" solo attraverso un finale chiaro, perché senza un obiettivo da raggiungere lo sviluppo diventa più astratto. Di conseguenza, è stato contento quando FX gli ha rivelato che la serie di Alien sarà ricorrente, vale a dire con più stagioni, e non una serie limitata, cosa che gli avrebbe dato il tempo di costruire la sua storia con maggior gradualità.

"Penso che il finale sia ciò che dà significato a una storia, quindi non dovresti mai iniziare una storia senza avere un'idea precisa di dove sta andando. Con Legion, ad esempio, avevo in mente una struttura in tre atti: non sapevo se la serie sarebbe durata per tre o cinque stagioni, ma avevo già un inizio, una parte centrale e una fine ben delineati. E con Alien, allo stesso modo, ho accettato perché sapevo che sarebbe stata una serie tv su più stagioni, e non una serie limitata, e avendo un'idea che mi entusiasmava sapevo che avrei potuto svilupparla meglio attraverso più stagioni. Il quadro generale è completo: conosciamo l'inizio, lo sviluppo e sappiamo già dove arriveremo alla fine".

La serie tv di Alien non ha ancora una data d'uscita, ma quest'anno la Disney pubblicherà il nuovo film Alien: Romulus di Fede Alvarez, in uscita il 14 agosto. Per altri contenuti scoprite tutte le new entry del cast della serie tv di Alien.