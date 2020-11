Quante stagioni avrà The Witcher? Tutto quello che sappiamo sui piani di Netflix

Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia globale di COVID-19, la produzione della seconda stagione di The Witcher è ricominciata a pieno regime, come dimostrano le immagini dal set di The Witcher 2, che continuano a uscire regolarmente. In attesa di conoscere le prossime avventure dello show, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti.

Abbiamo per esempio esplorato 5 racconti della saga di Geralt in attesa di The Witcher 2, o anche alcune curiosità sulla bella Freya Allan che dà il volto alla Ciri di The Witcher. Oggi, invece, cercheremo di approfondire con una FAQ una delle domande più rimbalzate su internet nell'ultimo periodo: quante stagioni avrà la serie TV The Witcher? Facciamo chiarezza.

Partiamo con ordine: la prima stagione dello show nato come adattamento dei libri di Andrzej Sapkowski è uscita su Netflix il 20 dicembre 2019, con un totale di otto episodi. Addirittura prima di andare in onda, la serie è stata confermata per una seconda stagione. L'annuncio dell'avvenuta conferma dello show per un secondo ciclo di episodi, infatti, è avvenuto durante il mese di novembre del 2019, esattamente un mese prima dell'uscita della prima stagione.

Il trend si è già ripetuto, e con un anticipo ancora più vasto: la produzione della seconda stagione della serie non era ancora nemmeno iniziata, quando a gennaio 2020 The Witcher è stato prolungato per un terzo ciclo di episodi. Quindi, la domanda ora è lecita: quanto andrà avanti?

Per rispondere a questa domanda, è utile ricordare le parole della showrunner della serie, ovvero Lauren S. Hissrich, che fa presagire come - se tutto andrà secondo i piani - potremo vedere ancora a lungo le avventure di Geralt di Rivia sui nostri schermi: "è stato riportato che ho pianificato sette stagioni [di The Witcher, ndr.], e in un altro panel ho detto che ci sarebbe materiale per andare avanti almeno per vent'anni, c'è così tanto materiale".

Considerando il successo che ha avuto la serie su Netflix, inoltre, crediamo che la piattaforma non interverrà nel richiedere la cancellazione di uno dei suoi show più remunerativi: lungi dall'idea che questo show possa davvero durare un ventennio, prendendo per vere le prime dichiarazioni d'intenti della Hissrich, possiamo affermare che crediamo possa essere plausibile che assisteremo almeno a sette stagioni di The Witcher, sempre che i piani non cambino o succeda qualcosa nel frattempo. Insomma, Geralt, Yennefer e Ciri ci faranno compagnia, ancora per un po'.

E mentre vi rimandiamo qui per un altro argomento molto discusso dai fan come quello che riguarda il personaggio più potente della serie TV The Witcher, la palla passa a voi: quante stagioni pensate potrà raggiungere The Witcher? Credete che sette sia un numero plausibile? Fatecelo sapere con un commento, come sempre nello spazio dedicato!