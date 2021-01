Quante sono le stagioni Breaking Bad? 5 o 6? Facciamo chiarezza sugli ultimi episodi

La serie tv targata AMC Breaking Bad è andata in onda dal 2008 al 2013 riscuotendo un successo planetario. Il mite professore di liceo Walter White si è trasformato in un cuoco di metanfetamina a seguito di una diagnosi di cancro e lo show è durato cinque stagioni mostrandoci la sua trasformazione in Heisenberg.

Con le sue cinque stagioni, Breaking Bad ha registrato un totale di 62 episodi, un numero forse non scelto a caso. La prima stagione è stata la più breve, con soli sette episodi, ma era solo l’inizio.

Le tre stagioni successive avevano ciascuna 13 episodi prima che la quinta e ultima stagione si espandesse a ben 16 episodi, che sono stati divisi in due parti. Questo potrebbe creare confusione, ma i primi otto episodi sono andati in onda dal luglio a settembre 2012, mentre gli ultimi otto sono stati trasmessi da agosto a settembre 2013 e fanno tutti parte della quinta e ultima stagione del capolavoro di Vince Gilligan.

Come dicevamo, il numero 62 potrebbe non avere nessun significato o forse sì. Guardando la tavola periodica, il 62° elemento è il samario noto con il simbolo SM, questo potrebbe essere una connessione con la diagnosi di cancro di Walt oppure essere una coincidenza, ma considerando il livello di simbolismo dello show non ci stupiremmo di scoprire che è una scelta fatta di proposito.

Il samario è un componente di un farmaco noto come Quadramet, che viene utilizzato per ridurre il dolore in pazienti affetti da cancro come Walt, è possibile che Gilligan abbia pianificato che la serie finisse all'episodio 62 poiché aveva un significato molto specifico.



