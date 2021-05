Quante stagioni ci saranno di Cobra Kai? Cosa sappiamo sui piani di Netflix

La terza stagione di Cobra Kai ha spinto i fan della serie ad attendere con ansia l'uscita di quella successiva. Ralph Macchio e William Zabka, nei panni rispettivamente di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, si sono fatti amare a tal punto da spingere i fan a chiedere altre stagioni.

Macchio ha rivelato che i creatori della popolare serie sequel hanno in programma sei stagioni per raccontare tutta la storia, e che lui e Zabka sono a bordo per tutta la durata:

"Gli sceneggiatori hanno sempre pensato di realizzare sei stagioni sviluppando tutti gli archi narrativi. Quindi tutto dovrebbe arrivare quando sarà il momento giusto. Non si può restare troppo a lungo, ma i fan si stanno divertendo e c'è molta più storia da raccontare. Finché ci è permesso continuare a farlo, Billy e io siamo dentro".

Le riprese della quarta stagione di Cobra Kai sono ufficialmente terminate, tanto che la star della serie Netflix William Zabka è andata sui social media per celebrare questo evento, condividendo un paio di foto dal dietro le quinte e il seguente messaggio:

"Dopo 3 mesi e mezzo di produzione, sono orgoglioso di dire che i lavori per la stagione 4 di Cobra Kai sono ufficialmente terminati! 'Pronti???! INIZIAMO!'".

Il Covid-19 ha notevolmente inciso sulla produzione di questo show. Non è ancora chiaro quando Cobra Kai uscirà sulla nota piattaforma streaming. Sembra certo però che la quarta stagione arriverà entro la fine del 2021, in particolare nell'ultimo trimestre dell'anno. Non ci resta che scoprire, quindi, se davvero la serie avrà 6 stagioni come accennato.