Quante stagioni durerà For all mankind? I creatori hanno le idee molto chiare

L'emozionante trailer di For all mankind 4 ha anticipato una quarta stagione davvero ambiziosa per l'acclamata serie tv di Apple TV+, ma quale futuro è previsto per lo show?

Nel corso di una recente intervista promozionale con Collider, i co-creatori della serie Ben Nedivi e Matt Wolpert (che hanno contribuito alla nascita del progetto Apple TV+ insieme al creatore e showrunner Ronald D. Moore) hanno riflettuto sul futuro di For all mankind, a mani basse una delle migliori serie tv sulla piazza dal 2019 ad oggi ma sfortunatamente poco seguita dal grande pubblico e senza dubbio tutt'altro che 'virale', un termine sul quale le piattaforme di streaming on demand puntano molto quando si tratta di scegliere quali serie tv rinnovare e quali scartare.

Tuttavia, gli showrunner sono fiduciosi del fatto che For all mankind potrà andare avanti, e il loro piano originale per la storia prevede circa sei o sette stagioni: "La nostra road map è stata molto ambiziosa fin dall'inizio, oserei direi. Prima dell'uscita della prima stagione, avevamo già pianificato una serie da sei o sette stagioni al massimo, quindi al momento siamo ancora in pista e sono orgoglioso di dire che, credo, in questi anni siamo riusciti a realizzare tutto quello che avevamo pensato in origine. Ovviamente ogni stagione va incontro a dei cambiamenti quando viene sviluppata, perché lasciamo agli sceneggiatori dei vari episodi molta flessibilità, ma con questa quarta stagione abbiamo superato la metà dei nostri piani originali e il grande arco narrativo si sta formando".

Per altri contenuti scoprite quando uscirà For all mankind 4, come sempre in esclusiva su Apple TV+.