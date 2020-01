Ci saranno altre stagioni per la Sabrina di Netflix? A rispondere il creatore della serie

La terza stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina è alle porte e il nuovo trailer sembrerebbe suggerire un finale definitivo per la serie, eppure, di tutt'altro avviso è l'ideatore dello show Roberto Aguirre-Sacasa.

Con le sue tematiche tipiche dei teen-drama, quelle comuni della crescita e dei problemi adolescenziali, e le peculiari ambientazioni della serie, dal liceo di Greendale all'Accademia delle Arti Occulte, sembra difficile immaginare che una storia che possa coinvolgerei protagonisti anche negli anni successivi.

In merito alla possibilità di una quarta stagione il creatore afferma:

"È divertente, penso che Sabrina, in un certo senso, è e sarà sempre uno spettacolo per adulti. Mi riferisco alla genialità del personaggio e al modo in cui Sabrina è stata inventata negli anni '60: questa sua caratteristica è molto evidente. Solo l'idea che fosse una ragazza e una strega divisa tra i mondi, è così semplice e profonda che penso ciò crei una tensione naturale. E, per me, se c'è quella tensione naturale, è sempre un generatore di storie ".

Ha continuato: "L'idea di conoscere davvero questi personaggi nel tempo è allettante. Quindi, sì, penso che Sabrina abbia molte altre storie da raccontare e ci sono anche molti generi horror e generi di stregoneria che non abbiamo ancora esplorato e su cui mi piacerebbe lavorare ".

Ottime notizie dunque: non ci resta che vedere se e come la terza stagione di Sabrina disponibile su Netflix dal 24 gennaio sarà apprezzata dal pubblico e, chissà, visto l'enorme budget stimato dalla piattaforma per il 2020, un rinnovo dello show sembra alquanto verosimile.

