Quante stagioni di Stranger Things ci saranno? Tutto sul futuro della serie

Alzi la mano chi è in attesa della quarta stagione di Stranger Things. Stiamo tutti aspettando di scoprire cosa ci riserverà il futuro dello show incentrato sulle avventure di Undici e dei suoi amici nella lotta contro i mostri del Sottosopra. La serie è tra i prodotti più popolari di Netflix, e noi le abbiamo dedicato diversi approfondimenti.

Infatti, abbiamo parlato numerose volte tramite le nostre ormai famose notizie FAQ del prodotto ideato Matt e Ross Duffer, trattando, per esempio, di quanti libri di Stranger Things esistano, o di cosa sia il temibile Mind Flayer di Stranger Things. Se con la quarta stagione in avvicinamento abbiamo visto quali teorie dei fan potrebbero avverarsi in Stranger Things 4, è giunto ora il momento di riflettere circa la longevità della serie. In molti si sono chiesti se la prossima stagione di Stranger Things sarà l'ultima, quindi noi proveremo a darvi un quadro generale sul prodotto originale Netflix, per comprendere per quanto tempo ancora potremo vedere la serie sui nostri schermi.

La storia della produzione di Stranger Things

La prima stagione della serie fantascientifica dei fratelli Duffer è stata pubblicata su Netflix il 15 luglio 2016 in tutti i paesi in cui è stata resa disponibile, tra cui l'Italia. Lo show è già un successo dopo il primo ciclo di episodi, e il 27 ottobre 2017, con l'uscita della seconda stagione, Stranger Things si conferma di essere uno dei prodotti di punta della piattaforma di streaming californiana. Nel frattempo, lo show diventa un fenomeno mondiale, e il terzo arco di episodi, uscito il 4 luglio 2019, rimane a lungo tra i prodotti più visti nel mondo, superando i 40 milioni di visualizzazioni entro i primi quattro giorni dalla sua pubblicazione; gli attori del cast, come per esempio Millie Bobby Brown, sono tra le star più seguite di Hollywood nei vari social network.

Il rinnovo

Alla fine di settembre del 2019, Netflix annuncia il rinnovo per la quarta stagione di Stranger Things, e iniziano a diffondersi i primi rumors e suggestioni riguardo al fatto che possa essere l'ultima della serie. Voci che verranno prontamente smentite dai fratelli Duffer, che nel mese di agosto 2020 annunciano come Stranger Things 4 non sarà l'ultima stagione. Certi, quindi, che assisteremo almeno a un quinto ciclo di episodi (anche se non ufficialmente confermato da Netflix), ora la domanda che ci poniamo è: per quanto andrà avanti la serie?

I piani futuri: si arriverà a Stranger Things 6?

Difficile dire con certezza cosa ci riserveranno i prossimi anni per quanto riguarda la serie con Winona Ryder. Le parole dei creatori dello show sembrano piuttosto chiare: "la quarta stagione [di Stranger Things, ndr] non sarà l'ultima. Sappiamo quale sia la fine, e sappiamo quando sarà". Senza conoscere i piani dei Duffer, non è possibile ipotizzare quante altre stagioni potrà avere lo show. Dando per scontato una futura quinta stagione, si potrebbe addirittura arrivare a Stranger Things 6, e oltre. La verità è che il prodotto continuerà a essere tra le serie di punta di Netflix finché i suoi creatori vorranno andare avanti. E noi siamo contenti di potercela godere, fino a quando non arriverà il momento di dire addio a Undici, Mike, e a tutti i nostri personaggi preferiti.



Mentre vi lasciamo a una nostra guida alla cronologia di Stranger Things, è il vostro turno: a quante stagioni pensate arriverà Stranger Things prima di concludersi? Fin dove si potrà spingere? Per farcelo sapere, come sempre, basta un commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e al quale risponderemo con enorme piacere!