Quante stagioni ci saranno di The Flash? Tutto sul finale della serie CW

Con la serie Arrow giunta al termine, The Flash è attualmente lo show più longevo dell'universo narrativo denominato Arrowverse di The CW, e continuerà a esserlo ancora per un po' di tempo visto che alcune serie termineranno a breve.

Sappiamo, infatti, che Supergirl finirà con la stagione 6, mentre il prodotto incentrato su Barry Allen sta vivendo un ottimo momento di popolarità tramite la sua settima stagione, attualmente in onda. Abbiamo già osservato come nella seconda puntata di The Flash 7 sia tornato un personaggio della prima stagione, ma oggi vogliamo parlare della produzione della serie con Grant Gustin come protagonista, per chiederci per quanto andrà avanti The Flash.

Per certo sappiamo che la settima stagione non sarà l'ultima. Anche se Gran Gustin aveva un contratto fino al settimo ciclo di episodi, prima della pandemia globale di COVID-19 l'attore ha negoziato con la produzione un prolungamento. Poi la pandemia ha bloccato gli accordi, ma nonostante ciò recentemente ha confermato la sua partecipazione allo show per altre produzioni.

The Flash, in realtà, è anche uno dei pochi prodotti dell'Arrowverse ad aver creato una storia che le permetterebbe di continuare anche senza il personaggio di Allen, avendo in Wally West un degno successore. Tuttavia, c'è da evidenziare come al momento Keiynan Lonsdale, l'interprete di West in The Flash, abbia parzialmente lasciato il suo ruolo, tornando solo come guest nella stagione 6.

Attualmente, comunque, è in produzione l'ottava stagione che si aprirà con un evento speciale suddiviso in 5 episodi. In ogni caso, è sicuro che Gustin vi sarà per tutta l'ottava stagione, ma probabilmente lascerà lo show al suo termine. L'informazione è arrivata recentemente dal noto insider Daniel Richtman. Se fosse confermato ci saranno altre stagioni dello show? Vedremo forse l'apparizione delle Lanterne di Green Lantern, la serie tv di HBO Max? Al momento è difficile da dire, anche perché l'annuncio di una stagione 8 è arrivato appena qualche mese fa.