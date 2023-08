Quante stagioni ci saranno di The Witcher? Il punto dopo l'addio di Henry Cavill

Mentre alcuni fan si domandano se Ciri sarà la protagonista di The Witcher dopo il clamoroso addio di Henry Cavill, altri si chiedono per quante altre stagioni la serie fantasy di Netflix andrà avanti con il nuovo Geralt di Rivia interpretato da Liam Hemsworth.

Il fratello minore del più noto Chris Hemsworth, interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe, come saprete è stato chiamato da Netflix per sostituire Henry Cavill in The Witcher dopo il divorzio della star di Man of Steel e Justice League dalla saga fantasy del colosso dello streaming: come proseguirà la storia con questo nuovo Geralt di Rivia resta da vedere, ma nel frattempo sappiamo qualcosa sui piani di Netflix per il franchise di The Witcher.

Grazie alle informazioni ufficiale diramate dalla piattaforma di streaming, infatti, in precedenza è stato reso noto che The Witcher andrà avanti almeno per 5 stagioni, senza contare l'arrivo di nuovi eventuali spin-off in varie fasi di sviluppo: ciò vuol dire che Liam Hemsworth sarà Geralt sia in The Witcher 4 che in The Witcher 5, con i due cicli di episodi che saranno girati 'quasi' back-to-back. In un'intervista pubblicata da Deadline lo scorso maggio Sophie Holland, una delle direttrice di casting più importanti del Regno Unito e assidua collaboratrice di Netflix (ha lavorato sia a The Witcher che a Mercoledì), aveva riferito che le riprese della stagione 4 di The Witcher sarebbero partite 'molto presto', e quelle della stagione 5 le avrebbero seguite subito dopo una piccola pausa.

Per ulteriori aggiornamenti, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di Everyeye.