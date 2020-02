Quante stagioni di TheThe Handmaid's Tale avremo ancora? A rispondere Elisabeth Moss

The Handmaid's Tale è giunta alla sua quarta stagione, la cui première sarà questo autunno, ma quale futuro attende la serie distopica ispirata ai romanzi di Margaret Atwood? A domanda, la protagonista Elisabeth Moss risponde:

"Non sta a me dirlo, ma penso che tutti siamo d'accordo che questa è la storia di una donna, non di Gilead. Stiamo raccontando il suo viaggio verso la libertà e intendiamo prenderci cura della sua storia: prima o poi finirà, e andrà bene così, è questa la nostra linea guida. Quando sentiremo che la sua storia è stata raccontata a pieno, quello sarà il momento in cui finirà la serie."

La serie, seguendo le pagine della Atwood, avrà il suo epilogo solo 200 anni nel futuro rispetto agli eventi narrati, quando un gruppo di studiosi e ricercatori analizzerà il tragico momento storico vissuto dai protagonisti.

Se chi, all'inizio, temeva che gli sceneggiatori potessero raccontare una storia lunga più di due secoli, adesso è certamente rassicurato dalle dichiarazioni della Moss, anche se queste ultime non danno una precisa informazione su quante stagioni restano allo show targato Hulu.

La quarta stagione sarà ispirata al romanzo sequel The Testament, che uscito lo scorso settembre,, potrebbe ampiamente influenzare la storyline.