Quante stagioni ha Walker, Texas Ranger? Ecco tutto quello che dovete sapere

Walker Texas Ranger è una serie televisiva statunitense andata in onda dal 21 aprile 1993 al 19 maggio del 2001. La serie fu creata da Chuck Norris, Albert S. Ruddy, Christopher Canaan e Paul Haggis e venne trasmessa in più di 100 Paesi in tutto il mondo.

In Italia è stata mandata in onda da Canale 5 per le prime due stagioni, poi su Italia 1 dal 1996 sino al 2003 e dal dicembre 2002 la serie è stata replicata su Rete 4, e da vari canali pay-tv. Ancora oggi continua ad andare in onda su canali come Iris, ma si è mai capito quante sono le stagioni e perché è stata improvvisamente bloccata?

Walker, Texas Ranger andò in onda per ben nove stagioni e vide anche un film uscito nel 2005 (in Italia nel 2007) per chiudere un ciclo narrativo rimasto ancora con qualche dubbio a causa della mancata messa in onda della decima stagione, il 21 aprile 1993 a per colpa del fallimento di Cannon Television, la società di produzione dello show e per il rifiuto di Chuck Norris (ecco che fine ha fatto il celebre protagonista di Walker, Texas Ranger) di continuare a causa della doppia gravidanza di sua moglie Gena O'Kelley.

Andando un po' indietro nel tempo, la prima stagione di soli quattro episodi debuttò sulla CBS il 21 aprile 1993 e dato il buon successo ottenuto, venne prolungata con una seconda stagione in onda dall'autunno successivo e composta invece da 24 episodi, anch'essa di grande successo.

La CBS chiese ai produttori altre due stagioni della fiction, andate in onda tra il 1994 e il 1996, in cui furono introdotte importanti novità come il cambio del tema della sigla iniziale, con l'introduzione a partire dall'episodio 5 del celebre motivo "The Eyes of a Ranger" cantata dal protagonista Chuck Norris, vari personaggi più o meno rilevanti come quello dello zio di Walker scomparvero e il rapporto tra Alex e Walker cambiò radicalmente.

Tra il 1997 e il 1999 andarono in onda la sesta e la settima stagione che furono seguite da una media di 14,4 milioni di spettatori a sera, portando Walker, Texas Ranger alla quindicesima posizione delle serie più seguite negli Stati Uniti. Dall'ottava stagione, i produttori Lisa Clarkson e Garry A. Brown decisero di introdurre due nuovi giovani volti, Francis Gage e Sidney Cooke interpretati da Judson Mills e Nia Peeples per rinfrescare il cast. La nona stagione andò in onda nell'autunno 2000: in questa serie ci furono molti colpi di scena, come l'introduzione di una saga di 4 episodi intitolata "Il Presidente" con protagonisti Chuck Norris e Michael Ironside e l'allargamento del cast. Questa fu l'ultima stagione andata in onda.

Vi siete mai chiesti come finisce Walker, Texas Ranger? Ecco come si concluse la serie in attesa del nuovo reboot Walker a cui lo stesso Chuck Norris ha dato la benedizione.