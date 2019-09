Standing ovation per il cast di Game of Thrones sul palco degli Emmy 2019

Prima che lo show fosse premiato come miglior serie drammatica, il cast di Game of Thrones si è presentato sul palco degli Emmy Awards ricevendo una vera e propria standing ovation dai presenti.

Alfie Allen, Gwendoline Christie, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey, Sophie Turner, Carice van Houten, Nikolaj Coster-Waldau, e Maisie Williams - ovvero tutti gli attori della serie HBO che hanno ricevuto una nomination - hanno preso parola a turno per celebrare la stagione finale della serie HBO, come potete vedere nel video in calce alla notizia.

"Per quanto ci piacerebbe andare avanti all'infinito, il nostro tempo è arrivato" ha detto la Williams, interprete nello show di Arya Stark e nominata come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. "Ora abbiamo l'opportunità di ringraziare tutti gli spettatori."

Oltre ad aver trionfato in una delle categorie più ambite - la serie si è presentata alla premiazione con ben 32 nomination - Game of Thrones ha portato a casa anche il premio per il miglior attore non protagonista in una serie drammatica grazie a Peter Dinklage, arrivato alla sua ottava stagione come interprete di Tyrion Lannister e già vincitore alla scorsa edizione degli Emmy.

Nei giorni scorsi lo show ha ottenuto anche cinque Creative Arts Emmy, tre dei quali sono stati assegnati all'episodio intitolato "La lunga notte" diretto da Miguel Sapochnick.