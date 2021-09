La star di Aladdin Mena Massoud vuole interpretare un personaggio della DC: scoprite chi!

Mentre la Disney annuncia ufficialmente un sequel di Aladdin, si vocifera che la star del live-action, Mena Massoud potrebbe entrare nell'universo di Star Wars. L'attore, tuttavia, quando si parla di franchise ha espresso una volontà ben precisa: quella di entrare nel DCEU nei panni di Nightwing.

Ne ha discusso in particolare nel corso di un'intervista per ScreenRant, in cui ha dichiarato di amare il personaggio e il suo essere diverso. Nel DCEU Nightwing non ha ancora avuto il suo spazio, e con l'attuale situazione del Batman di Ben Affleck, l'aiutante dell'uomo pipistrello potrebbe dover aspettare un po' di tempo. Conosciamo, tuttavia, un altro Nightwing, che abbiamo visto nella serie della HBO Max Titans. L'attore che lo interpreta nello show è Brenton Thwaites, e molti si chiedono se, nel caso una apparizione cinematografica, potrebbe essere preso in considerazione. Probabilmente no, dunque le porte restano aperte per Massoud.

"In passato sono stato ossessionato da Batman, ma penso che Batman sia… credo che sia stato fatto molto ora su di lui ed è stato interpretato da alcuni attori fantastici. Non credo di poterli superare in questo ruolo, ma Nightwing ha solo una storia davvero interessante [che] non è mai stata portata sullo schermo prima, ed è un po' più giovane. Quindi sì, è un personaggio da cui sono sempre stato attratto" ha dichiarato l'attore a ScreenRant.

Un interesse, quello manifestato da Massoud, che i capi del DCEU dovranno tenere a mente. Perché avere tra le proprie fila un interprete del suo calibro sarebbe un valore aggiunto.