Star arriva su Disney+: entro fino anno ci saranno oltre 400 film e 6000 episodi tv!

Il 23 Febbraio arriverà anche in Italia Star, il nuovo brand targato Disney+ che presenterà contenuti riservati ad un pubblico adulto provenienti da 20th Tv, ABC Signature, Hulu e FX, ma anche prodotti del tutto inediti. Star potrà contare su un catalogo molto ricco, che verrà rimpinguato di mese in mese.

Come rivelato da Kathryn Frink, i molti titoli in arrivo nei prossimi giorni, saranno solo l'inizio. Il brand infatti alla fine dell'anno potrà vantare oltre 400 film e 6000 episodi televisivi: "Il nostro pubblico adulto aveva bisogno di più e dal 23 febbraio l'offerta della piattaforma sarà sempre più ricca, 42 nuove serie tv, 5 Star Original e oltre 200 film. Ogni mese arriveranno nuovi titoli dai vari gruppi di produzione".

Stefano Fresi, dopo aver introdotto l'amministratore delegato di Dinsney+ Italia, ha annunciato tra l'altro quelli che saranno i contenuti originali presenti sulla piattaforma a partire dal 23 febbraio ovvero, Big Sky, Love Victor, Solar Opposites, Helstrom, Godfather of Harlem.

L'obiettivo di Star sarà quello di investire sulle produzioni locali che potranno poi essere diffuse in giro per il mondo e questo garantirà insomma un catalogo molto variegato. Vi ricordiamo tra l'altro che Star fa già parte del normale abbonamento Disney+ ma che, a partire proprio dal prossimo 23 febbraio questo subirà un aumento di prezzo, passando dai 6,99 euro mensili agli 8,99 euro mensili che diventeranno 89,99 euro per l'abbonamento annuale.



Tra l'altro proprio Stefano Fresi sarà con Andrea Pirlo il volto di punta della campagna pubblicitaria. Chissà se l'allenatore della Juve con il suo entusiasmo travolgente, saprà far crescere gli abbonamenti. Ironia a parte, sembra che Dinsey+ abbia già raggiunto la metà degli abbonati di Netflix in meno di un anno dal suo lancio. Se vi va inoltre, date uno sguardo a come funzionerà il parental control su Star.