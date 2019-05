La star di Arrow David Ramsey: non è la stessa cosa senza Emily Bett Rickards

Ormai è ufficiale: Emily Bett Rickards non tornerà per l'ultima ottava stagione di Arrow e David Ramsey, così come tutto il cast, ma non solo, ne sentono la mancanza.

La star di Arrow, David Ramsey, ha ammesso che i membri del cast della serie sentono davvero la mancanza dell'attrice Emily Bett Rickards che ha detto addio alla serie alla fine della settima stagione. La Rickards ha interpretato Felicity Smoak nella serie CW dalla prima alla settima stagione e ora Ramsey, John Diggle nella serie, insieme agli altri attori, condividono l'idea che realizzare quest'ultima stagione senza la Rickards non potrà mai essere la stessa cosa, la sua assenza si percepisce e sembra quasi di essere in una serie diversa.

"Noi torniamo indietro, ma Emily non ne fa più parte" ha detto Ramsey "è incredibile, nessuno vorrebbe davvero continuare la serie, è come se non ce la sentissimo". "Sia io che Stephen Amell abbiamo parlato con i produttori e quando abbiamo saputo cosa succederà nella prossima stagione, ne siamo stati entusiasti, sarà davvero emozionante" ha continuato "non so come lo realizzeremo, ma è inaspettato, credo che sia difficile per chiunque immaginare cosa potrebbe accadere".

Le differenze per questa stagione non riguardano solo l'assenza di Emily Bett Rickards e quindi nelle sensazioni del cast di essere, in parte, in una serie diversa, ma anche nel fatto che le stagioni precedenti prevedevano 22 o 23 episodi, mentre questa ne avrà solo 10 e quindi anche il ritmo e la densità delle puntate e di tutta la storia sarà diversa. Ramsey, purtroppo, non lascia intendere nulla sul lieto fine o meno del suo personaggio "conosco alcune risposte, ma se dovessi basarmi su quello che succede alla fine a John Diggle mi sentirei di dire che entrambe le due possibilità sono giuste" ha concluso ridendo. Aspettando l'ottava stagione, possiamo dire che non saranno gli unici a sentire la mancanza della Rickards.