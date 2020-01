La star di Arrow Katie Cassidy divorzia dal marito Matthew Rodgers

Cmabio di nome per la star di Arrow, Katie Cassidy, o meglio, si torna alle origini. L'interprete di Laurel Lance ha infatti avviato le pratiche di divorzio dal marito Matthew Rodgers.

Dopo un anno di matrimonio - anche se stando alle informazioni riportate sulle pratiche, la data del fatidico sì risalirebbe addirittura a dicembre 2017, non sappiamo se per errore o meno -, Katie Cassidy ha deciso di separarsi dal marito a causa di "differenze inconciliabili".

Effettivamente, nell'ultimo periodo il suo nome era tornato ad essere seguito solo dal suo di cognome anche nelle sinossi ufficiali, come quella del penultimo episodio di Arrow, in cui si nota un altro cambio di nome (questa volta fittizio).

L'episodio in questione sarà il backdoor pilot per lo spin-off al femminile di Arrow, Green Arrow and The Canaries, con protagoniste Katherine McNamara (Mia), Juliana Harkavi (Dinah) e la stessa Cassidy (Laurel), e ambientato nel futuro.

Il prossimo episodio di Arrow sarà invece dedicato alla quarta parte del crossover Crisi sulle Terre Infinite (qui trovate anche il poster finale di Crisi sulle Terre Infinite), seguito a ruota dalla quinta e ultima parte che andrà in onda durante la time slot delle Leggende, mentre il series finale di Arrow, Fade Out, andrà in onda il 28 gennaio.