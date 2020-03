La star di Arrow Stephen Amell organizza live chat quotidiane con i follower di Instagram

Avrà anche appeso arco e freccia al chiodo, ma Stephen Amell continua a essere un supereroe a tutti gli effetti. La star di Arrow ha deciso di organizzare delle live chat su Instagram per tenere compagnia ai suoi follower durante il periodo di quarantena da Coronavirus.

Se la quarantena vi annoia, e Stephen Amell vi è simpatico, ora avete la soluzione perfetta.

Nonostante le difficoltà di quest'ultimo periodo, in cui sono poche le belle notizie, su una cosa sembra si possa ancora contare: le meraviglie della tecnologia. E per quanto in alcuni casi possa essere discutibile il termine meraviglia associato ai social network, dobbiamo ammettere che i vari Facebook, Instagram e Twitter sono certamente d'aiuto in situazioni come quella in cui ci troviamo al momento.

E proprio grazie a questi abbiamo anche una linea di comunicazione diretta con le nostre star preferite, che ricorrono ai social per trasmettere tutto il loro supporto e sostegno in tempi così difficili.

E se da un lato abbiamo Chris Evans che retwitta i video dei flashmob nostrani, o Arnold Schwarzennegger che ci dà consigli con i suoi amici equini, dall'altro abbiamo Stephen Amell che organizza chiacchierate online con i propri fan.

"Domani, alle ore 11 di mattina, sarò live qui su Instagram. Così, solo per chiacchierare. Sarò qui ogni singolo giorno per il prossimo futuro" comunica l'attore.

Di recente, Amell ha rivelato che non farà ritorno nell'Arrowverse, neanche per una comparsata. Ma dopotutto, si è appena conclusa l'ottava e ultima stagione dello show che ha dato vita all'intero universo superoistico televisivo di casa The CW, e uno dei motti del network è "Aspettatievi l'inaspettato". Quindi, mai dire mai.