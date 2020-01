Le star dell'Arrowverse piangono l'addio di Arrow dopo la Crisi

Alla fine la tanto attesa Crisi è arrivata e passata, stravolgendo per sempre le vite dei protagonisti dell'Arrowverse che, tra le altre cose, dovranno ora fare i conti con l'assenza di colui che otto anni fa diede il via a tutto: parliamo, ovviamente, dell'Arrow di Stephen Amell.

La morte di Oliver Queen era stata annunciata mesi prima dell'arrivo del crossover (ed era di per sé una cosa scontata, essendo ben noto a tutti che lo show avrebbe chiuso con l'ottava stagione), ma non per questo è stata un evento meno sofferto per i fan come per i protagonisti stessi.

"Stephen ha dato inizio a tutto questo. E l'eredità che ci lascia è davvero incredibile. Abbiamo avuto il nostro Justice League sul piccolo schermo, il nostro universo è immenso e lui è sempre stato al comando di tutto. Sarà completamente diverso senza di lui" ha ammesso la protagonista di Supergirl Melissa Benoist, seguita a ruota da Grant Gustin: "Stephen è sempre stato un grande per me e ovviamente per l'intero universo. È stato senza dubbio il leader dell'Arrowverse, e non vorrei mai dover prendere il suo posto. Ci mancherà" ha spiegato l'attore di Flash.

Lo show, comunque, sembra aver già trovato un degno erede: i fan hanno amato il backdoor pilot di Green Arrow and The Canaries; Stephen Amell, intanto, ha ammesso di aver girato l'ottava stagione di Arrow per soldi.