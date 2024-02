Una star di Avatar: La Leggenda di Aang ha visto la serie animata ben 26 volte!

Netflix con Avatar: La Leggenda di Aang ha perseguito un obiettivo ambizioso che gli adattamenti precedenti avevano fallito. Giudicata molto fedele dal fandom grazie alla capacità di riprodurre il mondo incantato della serie originale Nickelodeon (a proposito: come ha fatto Netflix a creare Appa?) la serie TV sembra essere sulla strada giusta.

Avvicinarsi al materiale originale è stato l'intento anche del cast serie live-action di Avatar: La Leggenda di Aang. In particolare, per Gordon Cormier che porta sulle spalle la responsabilità di interpretare l'Avatar, ha studiato assiduamente per portare sul piccolo schermo il "suo Aang". E tra il "materiale di studio" non poteva mancare anche la serie animata che Cormier ha guardato per ben 26 volte!

"Dopo essere stato ingaggiato per il ruolo, ho cercato la serie animata - ha confidato Gordon Cormier a The Hollywood Reporter - l'ho guardata 26 volte, perché sono diventato un grandissimo fan. Non l'ho nemmeno riguardato per studiare ancora il mio personaggio: la prima volta è stato per quello. Poi l'ho guardato di nuovo per divertimento, e ancora, ancora, ancora, ancora. Mi sento come se avessi davvero conosciuto Aang, ho visto cosa sta attraversando e spero di portarlo anche sullo schermo, con toni un po' più profondi ".

Il giovane attore, inoltre, ha espresso la propria disponibilità di riprendere le redini del ruolo anche in una possibile seconda stagione di Avatar: La Leggenda di Aang. Considerato il successo della prima stagione (e l'entità del progetto di Netflix) un rinnovo sembrerebbe quasi scontato. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi!