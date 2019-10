La star di Batwoman, Ruby Rose, racconta della sua battaglia con la depressione

Non solo depressione, in realtà. In occasione della giornata mondiale per la salute mentale, la protagonista della serie tv dedicata a Batwoman targata The CW, Ruby Rose, ha raccontato ai suoi fan i problemi che l'hanno afflitta fin da bambina.

In un lungo post su Instagram, l'attrice ha rivelato con estremo candore di aver avuto un passato complicato e difficile, fatto di diagnosi, terapie e medicinali.

"Oggi è la giornata mondiale per la salute mentale. Questa foto è stata scattata appena prima che iniziassi Orange Is The New Black. Ho combattuto con problemi di questo tipo per tutta la vita. La prima volta che mi è stata diagnosticata una forma di depressione avevo 13 anni, poi a 16 anni è peggiorata. Quando ne avevo 18, ho scoperto di soffrire di amnesia dissociativa. Alcuni anni della mia vita erano completamente scomparsi dalla mia memoria, e la prima volta che me ne sono resa conto è stata dopo un incontro casuale con la mia migliore amica delle scuole elementari. Lei si ricordava di me, ma io non riuscivo a riconoscerla. Si ricordava i nostri insegnanti, le cose che facevamo, e il mio zainetto a forma di scimmia. Cose che non ricordavo affatto, anche se lei le raccontava con una tale convinzione" spiega la Rose.

"Sono tornata a casa e ho chiesto a mia madre se avessi uno zainetto a forma di scimmia. E da lì tutto è cambiato. Ho iniziato a fare domande".

E ancora: "Ho scoperto di essere passata dall'essere una bambina sorridente e vivace, a una silenziosa muta che se ne stava da sola in un angolino a fissare nel vuoto durante la ricreazione. E questo dopo uno dei tanti eventi traumatici di cui non avevo memoria, uno che mia madre ha dovuto raccontarmi, ma di cui non mi aveva potuto parlare prima perchè i dottori all'epoca le dissero che ero troppo piccola per poter processare l'accaduto, e che sarebbe stato meglio evitare".

Andando avanti, però, le cose non sono migliorate.

"Per diverso tempo, mi è stato anche diagnosticato un disturbo bipolare, finchè non si è scoperto che si trattava solo di depressione... Quella pura e triste depressione senza il divertimento e senza le parti divertenti della mania, ed era stata una tiroide iperattiva a causare una diagnosi sbagliata. Stacco, a dei periodi davvero bui. Prima sotto medicinali, poi no. Poi di nuovo medicinali, e poi ancora no. E via così per ogni diagnosi sbagliata".

Ci sono infatti volute diverse diagnosi prima di arrivare a conoscenza della vera natura del problema.

"Ci sono stati ricoveri, tentativi di suicidio all'età di 12 anni. Stacco alla terapia, alla meditazione. Stacco, fino a trovare me stessa che cerco aiuto nelle sezioni apposite delle librerie. Stacco, a una scansione cerebrale che mostrava una forma grave di disturbo post-traumatico. Stacco, ad altre tertapie, altri test che mi hanno portato alla diagnosi finale: disturbo post-traumatico complesso".

Ma come aveto potuto vedere, anche nei momenti peggiori, Ruby ha sempre trovato il coraggio di rialzarsi e andare avanti.

"Quello che ho imparato dalla mia lotta contro i problemi di salute mentale è quanto io sia forte. È quanto siano straordinarie le persone perchè mi amano e mi supportano, eppure non puoi nemmeno giudicare quelli che non capiscono e non sanno come fare. È che non puoi giudicare le persone in nessun modo, perchè non puoi mai sapere quello che hanno passato. È che l'amore per se stessi e prendersi cura di se stessi è più importante di qualunque altra cosa".

Il secondo episodio di Batwoman, The Rabbit Hole, andrà in onda domani 13 ottobre in America.