La star di Bim Bum Bam rivela: 'Con Bonolis è stata dura all'inizio'

Manuela Blanchard è stata una delle protagoniste della tv anni '80 conducendo Bim Bum Bam al fianco di Paolo Bonolis. A quanto pare però, questa esperienza televisiva inizialmente non è stata molto piacevole a causa di uno scarso feeling con i colleghi.

Stando a quanto raccontato di recente dalla conduttrice, l'essere subentrata a Licia Colò non è stata cosa particolarmente semplice. Il trio formato da lei, Uan e Bonolis era rodato da tempo mentre l'ingresso della Blanchard aveva procurato al programma qualche difficoltà. C'è voluto un bel po' di tempo per creare una certa sintonia con i colleghi e anche col pubblico.

"Con Bonolis andavamo molto d’accordo. Ma non è stato cosi sin da subito. Ci sono voluti mesi perché lui si fidasse di me. Subentravo a Licia Colò che con lui e con Giancarlo Muratori (storica voce di Uan) formava un trio perfetto. Licia aveva un carattere diverso dal mio e avevano col tempo raggiunto un loro equilibrio. Quando poi però siamo entrati in sintonia è stato un successone! È stato quando ho realizzato che Paolo si fidava di me, l’avevo conquistato".

La Blanchard dopo il successo di Bim Bum Bam non ha però continuato a lungo con il mondo della televisione, si è dedicata infatti alla neuropatia e alla meditazione. Poprio grazie a queste passioni quest'anno ha ottenuto un programma tutto suo dedicato al Tai Chi, in cui insegna ai bambini e ai loro genitori vari trucchi e posizioni su questa antica arte orientale.