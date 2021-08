La star di Bridgerton Phoebe Dynevor e il comedian Pete Davidson si sono lasciati

C'erano stati dei sospetti per qualche periodo, ma poi è arrivata la conferma: Phoebe Dynevor e Pete Davidson sono davvero una coppia. O meglio, erano. Infatti, secondo ultime indiscrezioni, i due si sarebbero lasciati dopo sei mesi insieme.

A raccontarlo è una fonte anonima che avrebbe parlato al The Sun. "La storia d'amore tra Pete e Phoebe è stata un vero vortice, e fin dall'inizio erano entrambi completamente impegnati e presi," ha dichiarato la fonte, aggiungendo che però "col passare del tempo è diventato sempre più ovvio che sarebbe stato difficile far funzionare questa relazione." Come sappiamo, infatti, le le riprese di Bridgerton 2 sono recentemente ricominciate, e hanno portato Phoebe nel Regno Unito. Nel frattempo, invece, Pete si trova negli Stati Uniti, impegnato nelle riprese di Saturday Night Live e di un nuovo film, Meet Cute. E' chiaro che, considerando gli impegni dei due attori, che li portano a dover stare lontani per tanto tempo, e le recenti restrizioni sugli spostamenti dovute al covid, portare avanti una relazione non è possibile.

E a confermarlo è la fonte, che ha infatti dichiarato che "purtroppo oggi la gente non può semplicemente prendere un aereo a cuor leggero e andare dovunque desideri." Tuttavia Phoebe un aereo lo avrebbe preso, ma per andare in vacanza in Croazia con i suoi amici piuttosto che per andare a trovare Pete negli USA. Una scelta che lancia un messaggio piuttosto chiaro. Secondo l'anonima voce che ha parlato al The Sun i due restano comunque molto legati. E' stato bello finché è durato.