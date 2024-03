La star dei Cesaroni boccia Mare Fuori: 'Non adatta ai giovani d'oggi'

Il fenomeno di Mare Fuori, iniziato nel 2020, è giunto alla sua quarta stagione. La serie ambientata nell’istituto minorile di Napoli ha riscosso tantissimo successo, portando con se anche tantissime questioni irrisolte che Mare Fuori 5 dovrà sistemare. Sembra, però, che la serie non sia piaciuta proprio a tutti.

L’attrice Micol Olivieri, nota per la sua interpretazione ne ‘I Cesaroni’, ha infatti confessato di aver visto solo le prime due puntate della serie partenopea e di non aver proseguito la visione. Ecco quali sono state le sue parole: “Adesso mi uccideranno tutti i fan” ha dichiarato Micol nelle sue storie Instagram.

”Opinione strettamente personale, senza voler offendere nessuno, ma ho trovato grandi buchi di sceneggiatura nelle prime due puntate. Ho visto ragazzi con un grandissimo talento che secondo me potevano essere gestiti meglio”. Olivieri ha aggiunto: “Sono sincera, credo che quel tipo di contenuto non sia adatto ai giovani d’oggi. Probabilmente è un po’ sfuggito tutto di mano, questa serie è stata vista da tantissimi ragazzini e la vita ‘dei ragazzi che scelgono una vita sbagliata’ è diventata quasi un mito. Sinceramente non ne avevamo bisogno.”

Nonostante le dure parole di Micol, potremmo aspettarci di rivedere la nostra amata Alice Cudicini (Micol Olivieri): a 10 anni dall’addio alla più celebre delle famiglie romane, Antonello Fassari conferma la nuova stagione de ‘I Cesaroni’ portando gli attori sul set a partire da Giugno 2024.