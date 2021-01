Star su Disney+: 5 serie TV per adulti da tenere d'occhio al debutto sulla piattaforma

Star verrà lanciato come parte di Disney+ il 23 febbraio e amplierà il già vasto catalogo con altre serie tv e altri film. Questo ramo della piattaforma di streaming sarà composto da contenuti più adulti di proprietà della Disney di Hulu e studi come FX, 20th Century Studios e 20th Television.

Ecco le serie da non perdere in arrivo su Star:

Big Sky

Disponibile dal 23 febbraio con i suoi sedici episodi, Big Sky è presentata come una serie Star Original, uno dei primi nuovi titoli lanciati sul canale.

La serie proviene dallo showrunner di Big Little Lies David E. Kelley e si concentra sui detective privati Cassie Dewell (interpretata da Kylie Bunbury) e Cody Hoyt (Ryan Phillippe) che si alleano con l'ex moglie di Cody, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) mentre la loro ricerca di due sorelle si trasforma in un caso molto più grande.

Solar Opposites

Questa serie animata per adulti di otto episodi disponibili dal 23 febbraio proviene dai creatori di Rick e Morty Justin Roiland e Mike McMahan e vede protagonista una famiglia di quattro alieni che si schiantano sul pianeta Terra. Cercheranno di adattarsi alla loro nuova casa ma proteggendo Pupa, un super computer vivente che un giorno si evolverà nella sua vera forma e consumerà il pianeta.

Love, Victor

Un'altra serie Star Original è Love, Victor, lanciata per la prima volta su Hulu nel 2020.

Lo spettacolo è ambientato nello stesso mondo del film di successo del 2018 Love, Simon e segue un altro studente di nome Victor (Michael Cimino).

Nei suoi 10 episodi, gli spettatori guarderanno il viaggio di Victor alla scoperta di sé, tra drammi familiari e l'esplorazione del suo orientamento sessuale.

Godfather of Harlem

Godfather of Harlem racconta la vera storia del boss del crimine Bumpy Johnson (Forest Whitaker), che nei primi anni ’60 torna nel quartiere che una volta governava dopo dieci anni di carcere trovandolo nel caos. Con le strade controllate dalla mafia italiana, Bumpy dovrà affrontare la famiglia criminale Genovese per riprendere il controllo.

Helstrom

I dieci episodi della prima stagione saranno disponibili dal 23 febbraio sulla piattaforma e racconteranno la storia di Daimon e Satana Hellstrom, basati sui personaggi Marvel Comics, figli di un serial killer che vanno alla caccia di criminali. Sfortunatamente lo show è già stato cancellato e non avrà una seconda stagione.



Faranno parte del catalogo anche Lost, How I Met Your Mother, Desperate Housewives, 24, Prison Break e molte altre serie che potete scoprire nel nostro approfondimento.

L'offerta Star si amplierà anche di molti nuovi film, quale serie vi incuriosisce di più? Fatecelo sapere nei commenti.