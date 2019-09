La star di Doctor Who e Victoria, Jenna Coleman, in una nuova serie targata BBC e Netflix

Dalla Ragazza Impossibile di Doctor Who, Clara Oswald (e alias vari), alla Regina d'Inghilterra in Victoria, negli ultimi anni Jenna Coleman è stata una presenza regolare sui nostri teleschermi. Ora l'attrice britannica tornerà a collaborare con la BBC (e Netflix) in The Serpent.

L'abbiamo vista al fianco del Dottore, anzi, di più Dottori, in Doctor Who, serie che l'ha portata alla ribalta e che l'ha vista co-protagonista per tre stagioni.

L'abbiamo vista indossare i panni di una delle sovrane più longeve e rispettate d'Inghilterra, la Regina Vittoria, in Victoria, la serie tv ispirata alla vita della monarca inglese.

A breve potremo invece vedere Jenna Coleman in The Serpent, il nuovo drama in otto parti co-prodotto da BBC e Netflix, che verterà sulla caccia al sospetto serial killer Charles Sobhraj (Tahar Rahim), di cui Jenna interpreterà la partner e complice Marie-Andrée Leclerc.

Herman Knippenberg (Billy Howle) sarà invece il giovane diplomatico che tenterà di portare davanti alla giustizia Sobhraj, il sospettato principale in una serie di omicidi irrisolti che hanno avuto luogo tra Nepal e Thailandia negli anni 1975 e '76.

"The Serpent mi ha completamente intossicata [e trasportata] nel mondo incredibilmente seducente di Charles Sobhraj. Non vedo l'ora di scavare nelle profondità dei sentieri hippie, e di portare in vita questa misteriosa e insondabile storia vera assieme a Tahar, Billy, Ellie, Tom, Richard e tutti nel magnifico cast e nel team produttivo di BBC e Netflix" ha dichiarato la Coleman.

Nel cast della serie anche Ellie Bamber (Lo schiaccianoci e i quattro regni, PPZ: Pride Prejudice and Zombies).