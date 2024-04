La star di Echo spera nella seconda stagione e sa già chi sarebbe il villain perfetto

La speranza è l'ultima a morire e Alaqua Cox mantiene alte le aspettative sulla seconda stagione di Echo malgrado i presupposti poco incoraggianti: la star dello spin-off di Daredevil ha già le idee chiare!

La prima serie targata Marvel Spotlight racconta il ricongiungimento dell'ex villain alle sue origini, e dopo il finale sembrerebbe che tutta taccia a proposito nei Marvel Studios sebbene Echo abbia avuto grande successo in streaming.

Non sappiamo quando rivedremo Maya Lopez (si allontana sempre di più la possibilità che appaia in Daredevil: Born Again) ma gli scenari da intraprendere sono piuttosto interessanti secondo Alaqua Cox: "Mi piacerebbe parlare di più della famiglia di Maya - ha detto l'attrice a Screen Rant - non mi dispiacerebbe se andassero a New York City e si vendicassero di quelle persone che li hanno feriti e hanno anche usato i poteri dei loro antenati che hanno. Penso che sarebbe una trama interessante. E il Green Goblin. Sarebbe davvero interessante. Penso che mi piacerebbe affrontare il Green Goblin." Le idee di Cox sui villain da affrontare sono piuttosto audaci, ma la star di Echo non ha negato che uno dei suoi sogni sarebbe vedere Echo e gli Avengers insieme!

E voi cosa ne pensate di un possibile scontro con uno degli acerrimi nemici di Spider-Man?Scrivetecelo nei commenti!

Uccelli di rovo è uno dei più venduti oggi su