La star di Euphoria, Hunter Schafer, è entusiasta all'idea di interpretare Zelda!

E' un momento d'oro per Hunter Schafer. L'attrice, nota per il ruolo di Jules in Euphoria, si è fatta notare sullo schermo, e in molti sognano di vederla in altri ruoli. In particolare i fan l'hanno accostata a The Legend of Zelda, grazie a un abito indossato dall'attrice alla festa degli Oscar di Vanity Fair che ricordava tanto quello di Zelda.

Schafer ha commentato la cosa ai microfoni di Entertainment Tonight, in un video che troverete in fondo all'articolo. La sua reazione iniziale è stata sicuramente di sorpresa, ma l'attrice ha poi ammesso che sarebbe felice di interpretare il personaggio e che "giocava un sacco a quel videogioco" quando era una ragazzina.

Tuttavia al momento non ci sono ancora notizie su un adattamento del videogioco della Nintendo. In verità si diceva che una serie basata sui giochi fosse in fase di sviluppo su Netflix alcuni anni fa, ma Nintendo ha poi annullato i piani dopo che le notizie sul progetto hanno iniziato a trapelare.

In realtà la società è sempre stata titubante a causa di un grande flop di critica e pubblico registrato nel 1993 con il film di Super Mario Bros. Il progetto non ha entusiasmato, e la casa di produzione, pur volendo portare diversi suoi franchise su grande e piccolo schermo, ha sempre deciso di attendere il momento e gli interpreti giusti per farlo. E infatti adesso arriverà un nuovo film su Super Mario Bros., il cui successo potrebbe aprire la strada anche a un ipotetico adattamento di The Legend of Zelda. Hunter Schafer in ogni caso è pronta.