Una star di Euphoria richiama Zendaya dalle fashion week: 'Torna, str**za!'

Sono passati più di due anni dall’ultima stagione del drama adolescenziale targato HBO e la terza stagione di Euphoria non vuole saperne di arrivare. Intanto, il cast scalpita per un ritorno sui set della serie: l’attrice Nika King, durante uno dei suoi spettacoli, ha parlato della lunga attesa, esortando Zendaya a tornare. Ecco le sue parole.

Durante lo spettacolo la nostra King, che nella serie interpreta Leslie Bennet, madre di Rue (Zendaya), ha scherzato su quanto i giovani attori del cast di Euphoria siano stati particolarmente impegnati fin dalla messa in onda della seconda stagione: Jacob Elordi ha preso parte al film Priscilla, interpretando Elvis ed è stato oggetto delle attenzioni di Berry Keoghan della famosa scena della vasca da bagno in Saltburn; Sydney Sweeney ha riportato in auge la commedia romantica con Everyone But You, in più ha preso parte al nuovo horror di Michael Mohan, se ve lo siete perso qui trovate il trailer di Immaculate; infine la protagonista del secondo capitolo del film di Villeneuve (sapete quali sono i prossimi progetti di Zendaya dopo Dune 2?), che inoltre gira il mondo per la settimana della moda.

Ed è proprio su Zendaya che si concentra l’ironia della nostra Nika: “La terza stagione sta per uscire? Non lo so ca**o. Non chiedetemelo, non lo so. La gente continua a dirmi di aver bisogno della terza stagione. IO ho bisogno della terza stagione! Non pago l’affitto da sei mesi, e Zendaya è a Parigi alla settimana della moda. Torna, str***a! Ho bisogno di te! La mamma ha bisogno di te!”

Purtroppo sappiamo che Euphoria 3 non apparirà nelle première televisive del 2024, bensì è prevista per il 2025, quindi non possiamo far altro che sperare che la nostra King riesca a resistere ancora per un po’.