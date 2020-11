Una star di Fear The Walking Dead vorrebbe interpretare Dardevil in stile Logan

Di questi tempi, chi non vorrebbe essere un supereroe? Di certo, questo attore di Fear The Walking Dead sarebbe più che entusiasta di indossare il costume di Daredevil, e ha anche le idee abbastanza chiare su come dovrebbe andare.

Stiamo parlando di Lennie James, l'interprete di Morgan nel primo spin-off di The Walking Dead, che in una recente intervista ha rivelato quale personaggio Marvel, e che tipo di storia gli piacerebbe portare sullo schermo.

"Sono un po' in là con gli anni per interpretare Daredevil adesso, quindi dovrebbero pensare a una sorta di versione alla Logan" ha affermato, facendo riferimento al film di James Mangold "Daredevil alla fine della sua carriera, un uomo vissuto, non ancora pronto ad appendere gli stivali al chiodo e salutare Hell's Kitchen. E il bastone non servirebbe solo per aiutarlo a capire dove andare, ma anche per sorreggerlo. Ci toccherebbe fare quella versione del personaggio, ma ho sempre amato Daredevil. Era uno dei miei personaggi Marvel preferiti, ed è difficile da mettere in scena".

E quando si tratta di analizzare le varie incarnazioni di Daredevil, James non si tira certo indietro: "Credo abbiano realizzato una solida origin story con la serie tv Netflix. Invece con il film di Ben Affleck non penso siano riusciti a indovinare il tiro, ma perché non gli hanno dato il costume giusto, e l'hanno fatta troppo complicata. Ma sicuramente, avevo un debole per la versione cartacea. Pensavo semplicemente che fosse davvero figo, è un personaggio che amo".

E voi che ne pensate? Vi piacerebbe un progetto del genere, con James nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.