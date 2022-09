Game of Thrones, la star di Joffrey Baratheon si sposa! Ma le nozze sono andate bene

L'attore irlandese Jack Gleeson, che nella celebre serie Game of Thrones ha interpretato King Joffrey, è appena convolato a nozze con la fidanzata di lunga data, attrice e comica Róisín O'Mahony. I due si sono sposati con una cerimonia intima e semplice, di cui sono state pubblicate alcune foto.

Mentre si prepara a partecipare alla Fan Convention di GoT di Dicembre, Gleeson è tornato a Ballinskelligs, in Irlanda, e ha sposato O'Mahony al St. Finan's Bay. Si tratta di un luogo che significa tanto per la coppia, che dopo i festeggiamenti vari tornerà poi in Inghilterra, dove in verità si è stabilita.

Padre Patsy Lynch, il sacerdote che li ha sposati, ha parlato ai microfoni del The Irish Independent, e ha detto che c'era un'"atmosfera incantevole e rilassata" durante la celebrazione. Il prete ha condiviso un'immagine degli sposi, che troverete in fondo all'articolo. "Abbiamo tenuto una cerimonia nuziale adorabile e dignitosa" ha proseguito nell'intervista. "Jack mi ha scritto questa mattina per dirmi che è stata una celebrazione così meravigliosa e commovente e dopo sono andati a mangiare. Credo che sia stata la pura semplicità a toccare tutti, e ognuno dei presenti era felice e contento. Tutti quaggiù conoscono Jack e questo dimostra che [lui e la moglie] fanno parte dell'intera comunità. Quando l'ho incontrato, era come se ci conoscessimo da tutta la vita, è quel tipo di persona. Non c'è niente di artificiale".

Negli scatti Gleeson, ora trentenne, appare semplice e dunque molto diverso da come lo abbiamo conosciuto in Game of Thrones, serie che ha lasciato nell'ormai lontano 2014. Da allora l'attore ha lavorato abbastanza poco, ma nel 2020 Gleeson è tornato a recitare in una serie TV della BBC Out of her mind. Si spera, ovviamente, che in futuro potremo vederlo in un numero sempre maggiore di progetti.