La star di Game of Thrones Jack Gleeson torna a recitare in una nuova serie tv

In questi anni, i fan di Game of Thrones hanno imparato a odiare Joffrey Baratheon, ma anche ad apprezzare le doti dell'attore che lo interpretava, ossia Jack Gleeson . Ora, a sei anni dall'ultima apparizione, Gleeson è pronto a fare il suo ritorno in televisione, partecipando a Out Of Her Mind una comedy in sviluppo per la BBC.

Ricordiamo che la visibilità del ruolo di Joffrey in Got (e le offese di alcuni spettatori che non sapevano distinguere l'attore dal personaggio) portò Gleeson a odiare la recitazione e a decidersi di ritirarsi. Pertanto, la notizia arriva abbastanza a sorpresa e probabilmente farà felici gli spettatori che sono rimasti colpiti dalle sue abilità nel portare in scena uno dei personaggi rimasti più impressi in tutta la produzione della serie targata HBO.



Out Of Her Mind è creata da Sara Pascoe è sarà composta dai canonici sei episodi che caratterizzano tante sitcom britanniche, anche se, come riporta Radio Times, "punta a sovvertire il formato tradizionale della sitcom e punta a combinare personaggi eccentrici, animazione e spiegazioni scientifiche". Gleeson si unisce a un cast composto dalla stessa Sara Pascoe e da Fiona Button (The Split), Adrian Edmondson (Summer Of Rockets), Navin Chowdhry (Doctor Foster), Sean Gilder (Poldark), Tom Stuart (Psychobitches), Jumayn Hunter (Attack The Block) e Sheila Reid (Benidorm).



Siete contenti del ritorno alla recitazione di Gleeson?



Intanto, per quanto riguarda Game of Thrones, c'è Sophie Turner che confessa di aver nostalgia della serie. Se manca anche a voi, sappiate che il prequel House of The Dragon è previsto per il 2022.